Вернидуб: зачем Будковский уехал в Россию? Платят в три раза больше

Наставник «Зари» Юрий Вернидуб считает, что украинский форвард Филипп Будковский должен был вернуться в луганский клуб. Сам же футболист перешёл на правах аренды в «Анжи».
«Почему он туда пошёл? Он задавался этим вопросом? У нас всё было хорошо, поэтому я могу сказать, что из-за финансовых условий. Думаю, там втрое лучше платят, чем у нас. Это понятно, мы не сможем обеспечить такие финансы, „Заря“ — не настолько богатый клуб.
Если бы Будковский хотел вернуться, следовало позвонить главному тренеру, генеральному директору. Скажи он, что готов играть на тех же условиях, — да я был бы только рад. И ему бы на пользу пошло.
Когда Будковский уходил, я первым сказал ему, что это ошибка. Остался, доиграл бы в Лиге Европы. Всего-то 5-6 месяцев. Сейчас было бы гораздо больше предложений. Я понимаю футболистов, которым хочется заработать за свою недолгую футбольную жизнь, но тот же Караваев терпел. 2,5 года терпел и никогда не жаловался.
Появился шанс? Появился. Караваев доказал своей работой, старанием и отдачей, — сказал Вернидуб каналу „Футбол 1“.