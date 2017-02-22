Луческу: надеюсь в ответном матче с «Андерлехтом» увидеть другой «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», который состоится 23 февраля. Румынский специалист также объяснил, почему в заявку команды на турнир не вошёл новичок — полузащитник Йоан Молло.
«Очень сложно проводить первую игру после отдыха, когда ты полностью не знаком со своим потенциалом и потенциалом соперника. Плюс мы встречались с очень хорошей командой. Наверняка не все хорошо их изучили, и я могу сказать, что «Андерлехт» — очень сложный соперник. Они построили хорошую команду по сравнению с прошлым годом, когда я играл против них с «Шахтёром». В команду пришли молодые, быстрые футболисты. Они часто строят свою игру на контратаках. Такую команду можно победить только за счёт хорошей организации игры, чего нам не хватило. Было сказано, что мы показали плохое движение. Мы пробежали 118 километров, и это лучший показатель с осени за весь период. Но мы пробежали их безграмотно и хаотично, что и привело к результату на табло.
Практически каждый день анализировали эту игру, моменты, которые у нас были. Надеюсь, все игроки сделали выводы, и завтра будет другая команда и футболисты, которые будут выполнять принципы ведения игры, которые перед ними стоят. Очень сложно было с «Андерлехтом» — они не зря находятся на первом месте в чемпионате. Бельгийский футбол в хорошем состоянии, у них много игроков национальной сборной. Нельзя думать, что мы априори сильнее всех. Мы встретимся завтра с очень хорошим соперником. Нуждаемся в поддержке наших болельщиков, как и всегда, особенно в сложные моменты. В игре будем стараться делать всё продуманно, чего не делали в прошлом матче. Нужно играть грамотно, обдуманно, с хорошей мыслью. Уверен, мы добьёмся хорошего результата.
Молло не включён в заявку ЛЕ? Это очень хороший игрок. Если вы были внимательны, я объяснил, почему заявили тех или иных футболистов. Мы могли внести только троих новых футболистов в список — это Иванович, это Эрнани, который выступает на позиции Витселя, и это Цаллагов. Что касается Ибрагима, то Хави Гарсия часто получает жёлтые карточки, и, если он их получит вновь, будет сложно использовать на этой позиции другого футболиста. Я очень сожалею, что Молло не попал в заявку, но таков регламент. Мы не могли заявить больше трёх новых игроков. Уверен, у него будет время показать себя в продолжении чемпионата. Это очень хороший футболист, и я верю в него», — сказал Луческу на пресс-конференции.