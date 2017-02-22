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«Краснодар» после выхода в 1/8 финала ЛЕ сделал командное фото в раздевалке
22 февраля 2017, среда. 23:57.
Футбол
Игроки «Краснодара» после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (
1:1
) и выхода в следующий раунд сделали командное фото. Дома «быки» победили 1:0.
«Краснодар» впервые в истории клуба вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Фото доступно в официальном аккаунте клуба в «Твиттере»
.
Источник:
Официальный "твиттер" ФК "Краснодар"
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