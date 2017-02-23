Нападающий «Гамбурга» Ласогга может продолжить карьеру в России

Нападающий «Гамбурга» Пьер-Мишель Ласогга намерен сменить клубную прописку, сообщает Sport Bild.
Согласно информации источника, футболист может продолжить карьеру в России или в Китае. Ласогга хочет покинуть ганзейский клуб в поисках большей игровой практики. В настоящее время он не пользуется большим доверием тренерского штаба «Гамбурга»: по итогам 21 тура чемпионата Германии Ласогга принял участие в 13 матчах, выйдя на поле в основном составе лишь в 5 из них. При этом не отметился голами и результативными передачами.
Главный тренер «Гамбурга» Маркус Гисдоль недавно отметил, что конкуренты Ласогги демонстрируют более квалифицированную игру.