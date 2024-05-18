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«Севилья» объявила, что Хесус Навас продолжит играть за команду бесплатно

«Севилья» объявила, что Хесус Навас продолжит играть за команду бесплатно
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«Севилья» продлила контракт с 38-летним крайним защитником Хесусом Навасом на срок до конца текущего календарного года, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Футболист, об уходе которого по истечении срока действия контракта этим летом было объявлено ранее, подписал новый контракт с испанской командой сроком на полгода. Отмечается, что Навас передаст всю свою заработную плату по новому трудовому договору в благотворительный фонд «Севильи», а в новом году, завершив игровую карьеру, начнёт работать в структуре команды согласно «пожизненному» контракту.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Хесус Навас является воспитанником «Севильи». Всего в составе испанского клуба Хесус провёл 684 матча, в которых забил 37 голов и отдал 119 результативных передач. В составе клуба футболист по два раза становился победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы, дважды выигрывал Кубок Испании, а также по одному разу побеждал в Суперкубках Испании и Европы.

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