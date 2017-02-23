Капаррос: уверен, что болельщики «Севильи» признают Серхио Рамоса

Бывший главный тренер «Севильи», «Депортиво» и «Атлетика» Хоакин Капаррос выразил уверенность, что между защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом и андалусским клубом с его болельщиками не будет проблем. Рамос недавно подвергся оскорблениям со стороны некоторых поклонников «Севильи».
«Стороны помирятся, поскольку хотят этого. Серхио уже говорил, что считает себя «севильистом». «Севилья» достаточно неплохо заработала на нём при его переходе в «Реал», что способствовало прогрессу клуба. Я уверен, что болельщики «Севильи» признают Рамоса», — цитирует Капарроса Marca.
Рамос был освистан и оскорблён нецензурными словами поклонниками «Севильи» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (3:3).