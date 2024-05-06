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Семак отреагировал на оскорбительные кричалки болельщиков «Факела» в адрес «Зенита»

Семак отреагировал на оскорбительные кричалки болельщиков «Факела» в адрес «Зенита»
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Главный тренер петербургского «Зенит» Сергей Семак высказался о провокационных кричалках болельщиков воронежского «Факела» во время игры 27-го тура Российской Премьер-Лиги, которая завершилась ничейным результатом (1:1).

«Болельщики кричали: «Зенит» — позор российского футбола? Они переживают и поддерживают свою команду. Наши болельщики поддерживают нашу команду. Думаю, если бы они болели за «Факел», который приезжает в Петербург и с первой минуты, даже секунды тянет время, они по-другому бы реагировали. Это футбол, ничего в этом страшного нет», – приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, после 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    
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