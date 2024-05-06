Семак отреагировал на оскорбительные кричалки болельщиков «Факела» в адрес «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенит» Сергей Семак высказался о провокационных кричалках болельщиков воронежского «Факела» во время игры 27-го тура Российской Премьер-Лиги, которая завершилась ничейным результатом (1:1).

«Болельщики кричали: «Зенит» — позор российского футбола? Они переживают и поддерживают свою команду. Наши болельщики поддерживают нашу команду. Думаю, если бы они болели за «Факел», который приезжает в Петербург и с первой минуты, даже секунды тянет время, они по-другому бы реагировали. Это футбол, ничего в этом страшного нет», – приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, после 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.