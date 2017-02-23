Хоакин: «Реал» всегда был очень заинтересован в моих услугах

Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес отметил, что мадридский «Реал» всегда проявлял большой интерес к нему. В связи с этим бывший футболист сборной Испании рассказал об одном эпизоде с экс-капитаном национальной команды Раулем и президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом.
«Реал» всегда проявлял большой интерес ко мне. Однажды я был в составе сборной в Барселоне и мне позвонил Рауль. Попросил прийти в ванную комнату, куда пришёл и Перес. Я растерялся, а Рауль попытался успокоить меня. Потом Флорес сказал Раулю, что мне подошли бы цвета «Реала». Рауль ответил ему, что на меня надо надеть футболку клуба уже сейчас. А мне сказал, чтобы я не беспокоился, так как он говорит с моим президентом. Это был один из случаев интереса «Реала» ко мне, но мой переход в этот клуб по той или иной причине не осуществлялся. Я сам не пытался любой ценой перейти в «Реал», — рассказал Хоакин в эфире испанского телевидения.