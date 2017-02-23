«Зенит» – «Андерлехт»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00

23 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом». Встреча начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Андерлехт».
Встречу 23.02.2017 рассудит греческая бригада арбитров во главе с рефери Тасосом Сидиропулосом.
Ранее команды встречались друг с другом пять раз. Три матча завершились победой «Зенита», и дважды сильнее оказывались футболисты «Андерлехта». В первом матче 1/16 финала Лиги Европы домашнюю победу одержал «Андерлехт» со счётом 2:0.