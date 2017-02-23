Нападающий «Зенита» Гасилин: принял решение перейти в другой клуб

Нападающий Алексей Гасилин выразил благодарность тренерам, руководству и болельщикам «Зенита», попрощавшись с петербургской командой. Ранее сообщалось, что 20-летний нападающий «Зенита» находится на просмотре в пермском «Амкаре».
«Хочу поблагодарить свой родной клуб, который вырастил меня как футболиста, руководство клуба, тренеров клубной академии, которые вкладывали в меня свои знания и усилия; всех болельщиков! Отдельно хочу сказать большое спасибо команде «Зенит-2», всем моим партнёрам, футбол – командная игра, и без них я бы не смог расти как футболист, и конечно же, тренерам: главному тренеру В.Н. Радимову, под чьим руководством я смог очень сильно прибавить в короткий промежуток времени и получил предложения от моего нового клуба; его помощникам: А.А. Конееву, который знал, как спровоцировать меня, чтоб я показывал максимальный результат на поле; А.Н. Беркетову и Ю.А. Окшрошидзе; всему административному штабу и доктору; массажистам, которые всегда были ко мне добры и помогали в любых ситуациях и проблемах!
Жизнь такая штука, которая ставит перед нами выбор: я хочу расти как профессиональный футболист и поэтому принял решение перейти в другой клуб! Всем большое спасибо! Я не говорю «прощай», я говорю «до свидания»!» — написал форвард в «Инстаграме».