Куман: Руни? Не время говорить о том, кто нужен «Эвертону» в следующем сезоне

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал слухи о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в его команде.
«Возможен ли переход Руни в «Эвертон»? Думаю, сейчас не лучшее время, чтобы говорить о том, что произойдёт летом и кто будет нужен команде в следующем сезоне. Трансферное окно совсем недавно закрылось. Давайте лучше говорить о футболе», — приводит слова Кумана HITC Sport.
Руни является воспитанником «Эвертона», за который выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед».