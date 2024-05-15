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Стал известен предварительный состав сборной Германии на Евро-2024

Опубликована предварительная заявка сборной Германии по футболу на чемпионат Европы — 2024. Об этом сообщил Sky Sport Deutschland.

На момент написания новости список включает в себя имена 16 футболистов.

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

Защитники: Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Джонатан Та («Байер», Германия), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид, Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд, Германия), Давид Раум («РБ Лейпциг», Германия), Робин Кох («Айнтрахт», Германия), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт», Германия).

Полузащитники: Паскаль Грос («Брайтон», Англия), Роберт Андрих («Байер», Германия), Илкай Гюндоган («Барселона», Испания), Кай Хаверц («Арсенал», Англия), Лерой Зане («Бавария», Германия), Крис Фюрих («Штутгарт», Германия), Александар Павлович («Бавария», Германия).

Нападающий: Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд, Германия).

Отмечается, что в полном виде состав сборной Германии станет известен завтра, 16 мая. Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.