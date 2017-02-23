Срна: «Шахтёру» нужна аккуратность, «Сельта» создала проблемы «Барсе» и «Реалу»

Капитан «Шахтёра» Дарио Срна поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против «Сельты» (23 февраля). В первой игре «горняки» на выезде победили со счётом 1:0.
«Нам нужно забыть результат первой игры. Теперь мы играем дома в Харькове, где будет полный стадион. Нам нужно быть аккуратными, ведь эта команда создала проблемы «Барселоне» и «Реалу». Мы с большим уважением относимся к сопернику. «Сельта» играет персонально с каждым игроком, практически 10 на 10, нет свободных зон. Думаю, что у нас появятся шансы на контратаках. В первой игре мы имели несколько хороших контратак, но не сумели реализовать, нужно добавить в концентрации.
Все футболисты, которые играют в «Шахтёре», – это качественные игроки высокого уровня, они заслуживают здесь быть. Считаю, что у тренера есть головная боль при выборе игроков, потому что сейчас есть огромная конкуренция, но на поле могут выходить лишь 11», – цитирует Срна «Футбол 1».