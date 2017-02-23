Луческу: сегодняшняя игра «Зенита» вселяет надежду

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после победы над «Андерлехтом» (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы поделился впечатлениями от игры. «Зенит», в первом матче на выезде уступив «Андерлехту» со счётом 0:2, вылетел из Лиги Европы из-за правила выездного гола.
«В первую очередь после матча поблагодарил футболистов за ту манеру игры, которую они показали. Команда выглядела совсем по-другому, чем в Брюсселе: у них была полная самоотдача, на их лицах было написано, что они хотят пройти дальше. Практически решён был вопрос — соперник не создал ни одного момента сегодня, но одна фланговая передача в конце игры привела к взятию ворот. К сожалению, это футбол. Сейчас в раздевалке мы говорили, что у нас остался только чемпионат. Вселяет надежду сегодняшняя игра и большое желание, которое у нас было. Мы верили, что можем пройти дальше. Поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России.
Чем была продиктована замена Эрнани на Маурисио? Если вы заметили, мы поменяли и Ивановича, и Эрнани. Я ещё после первой игры в Брюсселе сказал, что было не очень хорошее взаимодействие между футболистами, поэтому решили поставить тот состав, который играл осенью, за исключением Данни. Состав, у которого лучше налажено взаимодействие друг с другом. Как показала игра, я был прав: футболисты хорошо взаимодействовали, было видно, что каждый знал действия своего партнера. Поэтому я предпочёл такой состав. Непросто футболистам войти в модель команды, поэтому нужно определённое время, чтобы они поняли какие-то вещи, тогда с них можно требовать по-максимуму.
В концовке ни в коем случае не было расслабленности. Команда соперника просто начала играть навалом, и мы неправильно действовали на последних минутах. Нужно было играть намного проще, заставлять соперника действовать дальше от своих ворот. Как случился гол, который нам забили? С правой стороны была наша атака и, вместо того, чтобы сделать передачу за спину защитникам и развернуть их лицом к своим воротам, мы хотели выйти хорошо из обороны, красиво сделать это. Перехват мяча, перевод на противоположный фланг, бросился один Мак, вернули мяч назад, передача в штрафную площадку и так получилось, что с полумомента нам забили», — цитирует Луческу сайт «Зенита».