Каррагер: решение «Лестера» уволить Раньери – это полный бред

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий футбольным экспертом на английском телевидении, прокомментировал решение «Лестер Сити» уволить главного тренера Клаудио Раньери за неудовлетворительные результаты.
«Решение «Лестера» уволить Раньери — это полный бред. Это предыдущий сезон был для этого клуба ненормальным, а не нынешний. Борьба за выживание для «Лестера» годами являлась его нормой. С утра начинайте готовить итальянцу памятник. Потом люди ещё удивляются, почему многие футболисты после завершения карьеры стараются держаться подальше от тренерской работы», – написал Каррагер в своём «твиттере».