Нобоа: «Ростову» без разницы, с кем играть дальше

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал итоги ответного матча со «Спартой» (1:1) и выход команды в 1/8 финала Лиги Европы.
«Когда мы открыли счёт в матче, то знали, что „Спарта“ будет отыгрываться и нам будет тяжело играть в свой футбол. Поэтому мы действовали спокойно, старались контролировать мяч. Несмотря на то что дома мы выиграли — 4:0, „Спарта“ показала, что является крепкой командой. Сейчас главное, что „Ростов“ вышел в 1/8 финала. Отмечу, что дальше без разницы, с кем мы будем играть. Наша команда настроена демонстрировать достойную игру, как обычно», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.