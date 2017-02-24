«Лестер» рассматривает кандидатуры Хиддинка и Шекспира на пост главного тренера

«Лестер Сити» ищет кандидатов на пост главного тренера после того, как эту должность покинул Клаудио Раньери. Как сообщает The Telegraph, среди кандидатов рассматриваются Гус Хиддинк, а также помощник Раньери Крэйг Шекспир.
Ранее в СМИ сообщалось, что Роберто Манчини является главным претендентом на пост наставника действующего чемпиона АПЛ. После 25 туров «Лестер» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 17-ю строчку, на 1 очко опережая идущий в зоне вылета «Халл Сити».
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «лисы» на выезде со счётом 1:2 проиграли «Севилье».