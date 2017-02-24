Сунзу: перед тем как перейти в тульский «Арсенал», советовался с Лунгу

Защитник тульского «Арсенала» Стопилла Сунзу рассказал, как состоялся переход в российский клуб, в котором замбийский футболист будет играть на правах аренды. Перед тем как принять предложение «канониров», Сунзу советовался с форвардом «Урала» Чисамбой Лунгу.
«Перед тем как принять предложение «Арсенала», я посмотрел несколько матчей. Понял, что здесь хороший уровень игроков, команда способна выполнять серьёзные задачи и согласился подписать контракт. Также я посоветовался со своим другом – Чисамба Лунгу, мы с ним играли ещё в «Занако», давно выступаем в сборной Замбии. Он рассказал, что тут можно играть и прогрессировать.
Что Чисамба рассказал? Что тут холодно зимой и тут можно получать удовольствие от жизни. Больше не расскажу, а то он меня убьёт (улыбается).
Кто уже впечатлил? Мне нравятся мои партнёры по защите – Иванов и Беляев, очень толковые ребята. Пока я в команде не так долго, потому только знакомлюсь с возможностями одноклубников. Но со временем я тут освоюсь. И пряник обязательно попробую», — рассказал Сунзу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
Полностью интервью Стопилла Сунзу читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.