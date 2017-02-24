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Бонуччи сможет помочь «Ювентусу» в матче с «Эмполи»

24 февраля 2017, пятница. 14:42. Футбол
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи готовится к матчу 26-го тура итальянской Серии А с «Эмполи». Футболист может появиться на поле, сообщил главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции.

Из-за ссоры с главным тренером Леонардо Бонуччи был вынужден пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). Руководство клуба хотело ограничиться штрафом, но Аллегри настоял, чтобы защитник пропустил игру, пригрозив отставкой.

«Бонуччи является важным игроком. Он извинился, и дело закрыто», — цитирует Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

Матч «Ювентус» — «Эмполи» состоится 25 февраля. Начало – в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Официальный сайт ФК "Ювентус" Сообщить об ошибке
Теги
Эмполи Ювентус Леонардо Бонуччи Массимилиано Аллегри
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24 февраля 2017, пятница
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