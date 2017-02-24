«Зенит» отдал вратаря Обухова в аренду

Вратарь «Зенита» Игорь Обухов перешёл в «Тюмень» на правах аренды до конца сезона-2016/17, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Воспитанник академии «Зенита» отыграл в текущем сезоне 11 матчей в рамках чемпионата молодёжных составов и неоднократно привлекался к работе с основным составом. В прошлом сезоне он провёл 17 матчей за «Зенит-2» в первенстве ФНЛ.
«Зенит» пожелал Обухову удачи и новых успехов в Тюмени. Игорь уже провёл два матча в составе новой команды в Кубке ФНЛ, пропустив два гола.