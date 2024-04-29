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Таранов: назначить Игнашевича главным тренером ЦСКА будет логичным решением

Таранов: назначить Игнашевича главным тренером ЦСКА будет логичным решением
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Бывший защитник московского ЦСКА Иван Таранов высказался о возможном назначении главного тренера калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича на должность рулевого армейцев.

«В последнее время очень сложно чему-то удивляться в футболе. Когда мы были молодыми, то удивлялись некоторым сменам тренеров. Сейчас нет удивления из-за возможного назначения Игнашевича в ЦСКА, это будет логичное решение. Он успел поработать в Первой лиге, сейчас с «Балтикой» показывает достаточно хорошие результаты в РПЛ. Для меня было большим удивлением назначение Олича в ЦСКА, когда он не имел никакого послужного списка за спиной», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Сергей Игнашевич во время футбольной карьеры выступал в составе московского ЦСКА. Действующее трудовое соглашение российского специалиста с калининградской «Балтикой» рассчитано до июня 2024 года.

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