Дубль Митроглу принёс «Бенфике» победу над «Шавишем»

В матче 23-го тура португальской Примейры «Бенфика» обыграла «Шавиш». Встреча состоялась на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 17-й минуте нападающий «Бенфики» Константинос Митроглу открыл счёт. На 44-й минуте Ренан Брессан забил ответный мяч за «Шавиш». В начале второго тайма Рафаэл Силва вновь вывел вперёд хозяев, а точку в матче на 88-й минуте поставил Митроглу, оформивший дубль.
«Бенфика» (57 очков) возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Порту», у которого игра в запасе, на 4 очка. «Шавиш» (32 очка) занимает 7-е место.