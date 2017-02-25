Руни может выйти в стартовом составе «МЮ» в матче с «Саутгемптоном»

Нападающий Уэйн Руни может выйти в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Кубка английской лиги с «Саутгемптоном».
«Я должен принять решение. Иногда мы играем с двумя полузащитниками и «десяткой», иногда – с «шестёркой» и двумя полузащитниками впереди.
Без Мхитаряна, если мы хотим играть с «десяткой», очевидно, это Руни, это его позиция, на которой он провёл много матчей за нас.
Финал – это особенный матч, и Руни – это вариант для меня», — приводит слова Моуринью интернет-издание Goal.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» состоится на стадионе «Уэмбли» 26 февраля. Начало — в 19:30 мск.