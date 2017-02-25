Конте: не спал шесть ночей, когда «Ювентус» упустил чемпионство в 2000 году

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своём опыте в борьбе за чемпионский титул и минимальном количестве очков, которое нужно набрать лондонской команде. После 20 туров синие располагаются на первой строчке в таблице АПЛ, опережая на восемь очков идущий вторым «Манчестер Сити».
«По своему опыту футболиста могу сказать, что у меня были ситуации и хорошие, и плохие. «Лацио» за последние шесть-семь матчей отыграл семь или восемь очков у нас, и мы проиграли в гонке за титулом в последнем матче с «Перуджей». Я был капитаном и помню это очень хорошо. После того матча мне надо было отправляться на Евро со сборной, и я не спал шесть ночей, потому что для меня было шоком вот так упустить чемпионство.
В другой ситуации я завоевал титул, отыграв восемь очков. Мы выиграли последний матч с «Удинезе», а «Интер» проиграл «Лацио». Я постоянно повторяю своим игрокам, что впереди ещё 13 матчей и 39 очков, за которые надо бороться. Ещё рано говорить, сможем ли мы выиграть чемпионат. Мы должны быть собранными и двигаться шаг за шагом. Я уверен, что, чтобы выиграть титул, нам надо набрать 32 очка», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».