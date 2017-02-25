Эллардайс: сегодня «Селхерст Парк» стоял на ушах!

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями от победы над «Мидлсбро» в матче 26-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 1:0.
«Сегодня „Селхерст Парк“ стоял на ушах! Мне кажется, болельщики оценили желание футболистов и по-настоящему поддерживали команду. Мы очень здорово провели первый тайм и забили справедливый гол. После этого команда продолжала штурмовать штрафную „Мидлсбро“ подачами и прострелами. Если мы хотим остаться в АПЛ, нужно играть именно так матч за матчем», — цитирует Эллардайса BBC.