Конте: не могу гарантировать, что «Челси» обязательно станет чемпионом

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Суонси Сити» (3:1) в матче 26-го тура АПЛ признался, что ему непросто поддерживать концентрацию игроков. Синие опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на 11 очков, сыграв на матч больше.
«Поддерживать концентрацию игроков нелегко. Сохранять предельную собранность на всей турнирной дистанции трудно, но в моей команде много опытных футболистов, которые знают вкус побед. Они прекрасно понимают, что мы должны по-прежнему прикладывать максимум усилий, чтобы оставаться во главе таблицы и постараться завоевать титул. В этом плане я считаю, что мне повезло. Иногда я вижу, что они немного расслаблены. Моя задача, как тренера, — помогать им сохранять концентрацию в нужные моменты.
Наша команда целиком и полностью заслужила то место в таблице, которое она занимает на сегодняшний день. Я не могу гарантировать, что мы обязательно выиграем титул. Мы стремимся сохранить лидирующее положение. Мы демонстрируем отличный интенсивный футбол, забиваем много голов и пропускаем мало. На данный момент мы находимся на той позиции, которую заслуживаем», — цитирует Конте сайт «Челси».