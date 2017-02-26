Романцев: Старостин — яркий пример того, что в футбол дураки не играют

«На самом деле, никто вообще не знает, в каком году он родился. И какого числа тоже — тайна. В паспорте одна дата, в метриках — другая. Помню, приходим мы к Николаю Петровичу с подарком, условно, 12 февраля. Он нас видит и удивлённо говорит: «Да вы что, у меня же 17 августа день рождения!» Приходим 17 августа. «Да вы что, у меня 12 февраля!» Старостин — яркий пример того, что в футбол дураки не играют. Он очень любил эту фразу.
Он родился в 1898-м. Почему разные даты и года рождения? Это он просил никому не рассказывать… Старостин — сын егеря, рано хлебнул тяжёлой жизни. 10 лет у него вообще незаслуженно забрали, потом реабилитировали. Но 10 лет-то не вернёшь! Ещё и лучшие по возрасту годы. Старостин многое пережил, потерял здоровье. Мало кто знает, что у него были проблемы с мозжечком. Иногда он терял координацию. Я поэтому всегда стоял сзади Николая Петровича в очереди в аэропорту — на всякий случай, если вдруг повалится. Но он всегда стоял! Даже если было тяжело. И сумку свою, тяжеленную, никогда не отдавал никому. Не хотел, чтобы люди видели его слабым.
Николай Петрович — образец умного руководителя? 100 процентов. Такие люди обычно управляют странами и крупными компаниями. Он пофамильно помнил состав команды 30-летней давности. Даже всех жён игроков знал. Прекрасно образован, начитан, мог продекламировать массу стихов», — сказал Романцев.