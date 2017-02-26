Гасперини: ЛЧ — это слишком, но попытаться выйти в ЛЕ «Аталанта» обязана

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выездную победу над «Наполи» (2:0) в матче 26-го тура Серии А, благодаря которой его команда закрепилась в зоне Лиги чемпионов. «Аталанта» занимает в турнирной таблице Серии А четвёртую строчку, опережая «Интер», имеющий матч в запасе, на 3 очка.
«Лига чемпионов — это слишком. Это для „Ювентуса“, „Ромы“, „Наполи“, возможно, для „Интера“, когда они поднимутся выше.
То, что мы сделали сегодня, даёт на право на мечтания о Лиге Европы, и мы к ней немного приблизились. Победа в Неаполе говорит о том, что мы можем претендовать на многое.
Мы не делаем никаких заявлений. Просто стараемся достичь этого уровня шаг за шагом. Мы обязаны, по крайней мере, попробовать», — сказал Гасперини в эфире Mediaset Premium.