Игроки «Лестера» не против, чтобы команду вновь возглавил Пирсон

Ведущие игроки «Лестер Сити» поддерживает идею о том, чтобы новым главным тренером команды вновь стал Найджел Пирсон, утверждает Daily Star. 53-летний специалист тренировал «лис» с 2011 по 2015 год. Ранее на этой неделе клуб уволил Клаудио Раньери, с которым в прошлом году «Лестер» впервые в истории выиграл чемпионат Англии.
Сообщается, что кандидатура Пирсона рассматривается руководством «Лестера». С «лисами» в сезоне-2013/14 Пирсон добился победы в Чемпионшипе, а в следующем сезоне занял 14-е место в АПЛ, после чего покинул команду накануне её чемпионского сезона.