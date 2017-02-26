Голы Штиндля и Хана принесли «Боруссии» М гостевую победу над «Ингольштадтом»

В матче 25-го тура чемпионата Германии «Ингольштадт 04» принимал на своём поле мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Ауди Шпортпарк» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей голы на свой счёт записали Андре Хан и Ларс Штиндль. Напомним, Штиндль 23 февраля в ответном гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фиорентины» (4:2) оформил хет-трик.
«Боруссия» М (29 очков) на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Ингольштадт» (18) находится на предпоследней 17-й строчке.