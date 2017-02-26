«Барселона» выиграла у «Атлетико» и обошла «Реал» в таблице чемпионата Испании

«Барселона» выиграла у мадридского «Атлетико» в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 64-й минуте после серии рикошетов мяч достался Рафинье, который в падении отправил его под дальнюю штангу. На 70-й минуте Коке со штрафного сделал подачу на ближнюю штангу, откуда в дальний угол ворот мяч головой срезал Диего Годин.
На исходе основного времени Луис Суарес прострелил на Лионеля Месси, первый удар аргентинца заблокировал Стефан Савич, но со второй попытки игрок «Барселоны» отправил мяч в левый угол.
«Барселона» (54 очка) на данный момент занимает первое место в таблице, опережая идущий вторым «Реал» на 2 балла и сыграв на два матча больше. «Атлетико» (45) находится на четвёртой строчке.