Неймар: в «Барселоне» не думают о других клубах, пусть каждый делает свою работу

Форвард «Барселоны» Неймар прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Мы очень довольны. Мы знали, как трудно будет на «Висенте Кальдерон», ведь „Атлетико“ — отличная команда. Но мы приехали сюда за победой и очень рады, что смогли добиться желаемого.
Мы не думаем о других командах. Мы сами должны побеждать в каждом матче. Другие клубы будут делать свою работу, мы — свою», — цитирует Неймара Marca.
«Барселона» (54 очка) на данный момент занимает первое место в таблице, опережая идущий вторым «Реал» на два балла и сыграв на два матча больше.