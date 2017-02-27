Вратарь «Вильярреала» Асенхо получил травму и пропустит более шести месяцев

Вратарь «Вильярреала» Серхио Асенхо получил травму в матче 24-го тура Примеры с мадридским «Реалом». В середине первого тайма он ценой повреждения отразил мяч после удара Карима Бензема, а на 35-й минуте был заменён на Андреса Фернандеса, когда стало ясно, что продолжать игру Серхио не может.
Асенхо прямо со стадиона был отправлен в больницу, где диагностировали разрыв крестообразных связок левого колена вратаря, которое он уже неоднократно травмировал в прошлом. По информации издания Marca, для восстановления футболисту понадобится по меньшей мере шесть месяцев.