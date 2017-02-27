Наставник «Вильярреала»: не буду говорить об арбитре матча с «Реалом»

Главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба не захотел говорить о судействе в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Хозяева поля выигрывали по ходу матча со счётом 2:0, однако пропустили три гола и проиграли. Большую полемику вызвал второй мяч «сливочных», забитый с пенальти нападающим Криштиану Роналду. Арбитр Хесус Хиль Мансано назначил одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку полузащитнику Бруно Сориано. Игрок отметил, что не играл рукой намеренно.
«Моя позиция – абсолютное уважение к судьям. Знающие меня люди знают, что это действительно так. Поэтому я не буду говорить об арбитре матча с «Реалом». Но говорят, что пенальти не назначают, когда мяч попадает в руку», — цитирует Эскрибу Marca.