Глава «Вильярреала»: судья покинул стадион с сумкой «Реала», мне это не нравится

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг остался очень недоволен работой главного арбитра матча 24-го тура Примеры между его командой и мадридским «Реалом». «Вильярреал», игравший на своём поле, вёл по ходу матча со счётом 2:0, но пропустил три гола и проиграл.
Большую полемику вызвал второй мяч «сливочных», забитый с пенальти нападающим Криштиану Роналду. Арбитр Хесус Хиль Мансано назначил одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку полузащитнику Бруно Сориано. Игрок отметил, что не играл рукой намеренно. Сам Роиг намекнул на то, что Мансано сознательно помогал сопернику добиться победы.
«Мансано покинул стадион с сумкой «Реала». То же самое касается и его помощников. Мне это очень не нравится. Мне кажется, что после пенальти, которого на самом деле не было, нельзя утверждать, что «Реал» переломил ход матча. Все говорят, что мяч попал в руку нашему игроку после отскока, а в этих случаях пенальти не назначают», — цитирует Роига Marca.