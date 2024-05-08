Александр Бубнов: «Спартак» просто не знал, как вскрыть оборону «Пари НН»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встреча прошла в воскресенье, 5 мая. Итоговый результат — 0:0.

«В первом тайме «Пари Нижний Новгород» отошёл в глубокую оборону, а «Спартак» просто не знал, как её вскрыть. Бонгонда с Зиньковским что-то шебуршат на флангах, а в штрафной только малыш Угальде среди этих слонов бегает. Да ещё и мяч медленно перемещался. За игрой «Динамо» с «Сочи» было приятно смотреть, а это футбольная порнография! Смотреть невозможно, просто плюёшься», — приводит слова Александра Бубнова Sportbox.