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Александр Бубнов: «Спартак» просто не знал, как вскрыть оборону «Пари НН»

Александр Бубнов: «Спартак» просто не знал, как вскрыть оборону «Пари НН»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встреча прошла в воскресенье, 5 мая. Итоговый результат — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«В первом тайме «Пари Нижний Новгород» отошёл в глубокую оборону, а «Спартак» просто не знал, как её вскрыть. Бонгонда с Зиньковским что-то шебуршат на флангах, а в штрафной только малыш Угальде среди этих слонов бегает. Да ещё и мяч медленно перемещался. За игрой «Динамо» с «Сочи» было приятно смотреть, а это футбольная порнография! Смотреть невозможно, просто плюёшься», — приводит слова Александра Бубнова Sportbox.

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