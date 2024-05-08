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Александр Бубнов высказался о матче РПЛ «Факел» — «Зенит»

Александр Бубнов высказался о матче РПЛ «Факел» — «Зенит»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла в воскресенье, 5 мая. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    

«Если говорить о «Факеле», то у воронежцев объективно не было шансов на победу. Они выжали максимум из матча, сыграв вничью. «Зенит» же упустил победу. Команда Семака больше и опаснее атаковала, но это было во второй половине, а в первой, кроме гола, нечего и вспомнить», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В составе «Зенита» счёт открыл защитник Дуглас дос Сантос с передачи Клаудиньо. За «Факел» забитым мячом отметился нападающий Евгений Марков, реализовав пенальти.

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