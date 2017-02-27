Дзофф: считаю, что Доннарумма сильнее меня

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф не поскупился на похвалу в адрес вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Дзофф считает, что 18-летний футболист превосходит его по своим игровым качествам.
«Считаю, что Доннарумма сильнее меня. Он вытворяет на поле нечто экстраординарное и имеет блестящее будущее. Могу лишь посоветовать ему оставаться скромным и работать над своей техникой, чтобы совершать как можно меньше ошибок. Его будущее? Пусть выбирает не только сердцем, но и разумом. Самым верным было бы продолжение его карьеры в «Милане». Ведь он уже играет в великом клубе», — цитирует Дзоффа La Gazzetta dello Sport.