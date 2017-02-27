Анчелотти: не вижу фаворита в Лиге чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением о претендентах на победу в Лиге чемпионов. Итальянский специалист считает, что в нынешнем сезоне на этом турнире явных фаворитов нет.
«На этом турнире развернулась очень равная борьба по сравнению с предыдущими годами. Ведь «Барселона» почти сошла с дистанции. Так что я не вижу фаворита в Лиге чемпионов. Наоборот, есть большая неопределённость. Например, «Ювентус» в этом сезоне более конкурентоспособен, команда играет сильнее», — приводит слова Анчелотти Radio Uno.
«Бавария» в первом матче 1/8 финала обыграла на своём поле лондонский «Арсенал» со счётом 5:1. Ответная игра состоится 7 марта.