Албин: Пуйоль протестировал поле «Крестовского» и остался вполне доволен

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал последний визит делегации ФИФА с проверкой перед Кубком конфедераций — 2017 в Санкт-Петербурге. Основной целью стало обсуждение работы на новом стадионе во время проведения мероприятий.
Специально для этого в Петербург прилетели генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин, директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, чемпион мира и Европы по футболу Карлес Пуйоль.
«Культурно-спортивный комплекс уже принимал тестовые мероприятия, мотогонки. 24 февраля мы выкатили поле — теперь оно будет готовиться к самим футбольным матчам. Пуйоль протестировал наше поле и остался вполне доволен. Правительство Петербурга сделает всё возможное, чтобы все спортивные мероприятия прошли на самом высоком уровне.
Поле сейчас просыпается, это нормально. К 23 апреля оно будет в идеальном состоянии! Проблемы на стадионе? Напоминаю, что был технический тест. Были две протечки, разбито стекло, повредили гипсокартон, но всё это было исправлено. Все просьбы посетителей стадионов мы учитываем. Больших проблем со стадионом нет — мелкие есть всегда.
Доверия стало к Петербургу больше. В этом большая заслуга губернатора Полтавченко, который регулярно уделяет Кубку конфедераций большое внимание. Основные мероприятия по устранению вибрации поля уже проведены. Осталось установить только 720 домкратов — это мы завершим к 3-4 марта. Повторюсь, основные проблемы с вибрацией устранены — это уже дополнительные меры. Если говорить по регламенту, то время выкатывание поля и крыши — 20 минут. Дайте нам время протестировать домкраты, потом уже потом можно будет сказать точно. Но никаких вопросов и проблем с крышей и полем — нет. Сейчас идёт адаптация под требования ФИФА.
Один город, одна команда, одна судьба. Для «Зенита» мы и строили стадион. Есть расписание матчей, по ним всё и будет проводиться. Сейчас стадион на время проведения Кубка конфедераций будет носить название «Санкт-Петербург», а затем уже будет передан «Зениту» — решать затем вам. Рабочее название «Зенит-арена»», передаёт слова Албина корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.