Фирмино: хотел бы играть два или три раза в неделю, если была бы возможность

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино выразил сожаление, что команда не играет в еврокубках в этом сезоне и уже вылетела из Кубка Англии и Кубка лиги. До конца сезона красным осталось провести 13 матчей в рамках АПЛ.
«Я хотел бы играть два или три раза в неделю, если была бы возможность. Для команды полезно проводить много матчей. Жаль, что в этом сезоне мы не участвуем в европейских турнирах, надеюсь, вернёмся в них в следующем сезоне. Наша цель — занять место в четвёрке лучших чемпионата Англии», — цитирует Фирмино пресс-служба «Ливерпуля».