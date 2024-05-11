Федотов не стал объяснять выбор в пользу Торопа, а не Акинфеева в игре с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о решении выбрать основного голкипера Владислава Торопа на матч 28-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 11 мая. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«С Игорем всё в порядке, такое решение принято. Лучше решения не объяснять», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 27 матчей. ЦСКА располагается на девятой строчке, заработав 39 очков. Ранее команды встречались в матче Фонбет Кубка России и сыграли вничью — 1:1.