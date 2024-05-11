Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федотов не стал объяснять выбор в пользу Торопа, а не Акинфеева в игре с «Зенитом»

Федотов не стал объяснять выбор в пользу Торопа, а не Акинфеева в игре с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о решении выбрать основного голкипера Владислава Торопа на матч 28-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 11 мая. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

«С Игорем всё в порядке, такое решение принято. Лучше решения не объяснять», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 27 матчей. ЦСКА располагается на девятой строчке, заработав 39 очков. Ранее команды встречались в матче Фонбет Кубка России и сыграли вничью — 1:1.

Материалы по теме
Как не забил «Зенит»?! ЦСКА жутко «привозит» в обороне в суперматче РПЛ! LIVE
Live
Как не забил «Зенит»?! ЦСКА жутко «привозит» в обороне в суперматче РПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android