Дзофф считает, что Монтелла не рискует лишиться поста наставника «Милана»

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф поделился мнением о работе главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы. Дзофф считает, что этот специалист справляется со своими обязанностями достаточно неплохо.
«Монтелла выполняет свои функции достойно и не рискует потерять этот пост. А клуб следует по пути, который намечал для себя. В составе команды есть молодые футболисты, которые должны усовершенствовать свою игру. Главное, чтобы клуб функционировал надлежащим образом», — приводит слова Дзоффа Radio Uno.
По итогам 26 туров чемпионата Италии россонери с 47 очками занимают 7-е место в турнирной таблице.