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Компани близок к возвращению в строй, но пропустит матч «МС» с «Хаддерсфилдом»

28 февраля 2017, вторник. 18:05. Футбол
Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани идёт на поправку, но пропустит переигровку 1/8 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун». Об этом сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

«Компани не будет играть завтра: прогресс есть, но он ещё не готов выходить на поле. Надеюсь, что скоро Венсан будет с командой. Что касается выборе вратаря в предстоящей встрече, то мы примем решение завтра утром после тренировки», — цитирует Гвардиолу официальный аккаунт «Манчестер Сити» в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Компани беспокоит боль в ноге. Травма не носит серьёзного характера, однако не позволила ему принять участие в первом домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (5:3).

«Манчестер Сити» примет «Хаддерсфилд» на стадионе «Этихад» 1 марта. Победитель противостояния сыграет в четвертьфинале Кубка Англии с «Мидлсбро».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Венсан Компани Хосеп Гвардиола Травмы — футбол
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28 февраля 2017, вторник
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