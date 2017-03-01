Вальбуэна подтвердил, что «Спартак» предлагал ему контракт

Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна прокомментировал информацию о том, что вместо возвращения во Францию он мог перейти из московского «Динамо» в «Зенит» или «Спартак».
«Про предложение «Зенита» слышу в первый раз. А вот про «Спартак» это правда: они действительно предлагали мне контракт после того, как у «Динамо» начались проблемы. Также несколько клубов из Китая и других стран проявляли повышенный интерес, однако я решил вернуться на родину и выбрал «Лион». Руководство «Лиона» предложило мне выгодный контракт. Клуб играл в Лиге чемпионов, президент хотел видеть меня в составе. Я немного колебался, но решил вернуться во Францию. А назад в «Марсель» меня не приглашали. Я не жалею о том своём решении. Первый год в «Лионе» был тяжёлым, не скрою, но сейчас всё прекрасно», — сказал Вальбуэна в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Михайлову.
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