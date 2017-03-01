Аллегри сообщил друзьям о намерении летом возглавить «Арсенал»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри летом может покинуть команду. Специалиста неоднократно прочили на тренерский мостик «Арсенала», руководство которого до сих пор не продлило контракт с Арсеном Венгером. Договор француза истекает летом 2017 года.
Calciomercato.com пишет, что по окончании сезона Аллегри намерен перебраться в «Арсенал». 49-летний специалист обмолвился об этом во время ужина в родном Ливорно. Контракт Аллегри со «старой синьорой» действует до лета 2018 года.
Руководство «Ювентуса» уже начало поиски нового наставника. Одним из главных претендентов считается наставник «Ромы» Лучано Спаллетти, но против его назначения выступает президент Андреа Аньелли, который обижен на итальянца за то, что тот, будучи тренером «Зенита», отказался возглавить «Юве».