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Хуммельс: болельщики всё больше начинают оскорблять нас – тренеров и игроков

1 марта 2017, среда. 11:49. Футбол
Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс раскритиковал немецких болельщиков. Хуммельс считает, что они становятся всё менее вежливыми, и вспомнил события, которые произошли на днях с главным тренером немецкого гранда Карло Анчелотти. Последний после гостевой ничьей с «Гертой» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии показал неприличный жест рукой болельщикам берлинцев. Впоследствии он обосновал свои действия тем, что они в него плевали.

«Болельщики всё больше начинают оскорблять нас – тренеров и игроков. Они проявляют неуважение и всё больше переступают границы дозволенного. Со мной не происходило того, что случилось с Анчелотти, однако я неоднократно был вынужден сносить оскорбления в свой адрес», — приводит слова Хуммельса Sport Bild.
Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Герта Карло Анчелотти Матс Хуммельс
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