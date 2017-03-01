Марио Гомес рад, что главным тренером «Вольфсбурга» назначен Йонкер

Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес прокомментировал назначение Андриса Йонкера на пост главного тренера команды. Голландский специалист сменил уволенного за неудовлетворительные результаты Валерьена Исмаэля. Последний, в свою очередь, сменил на этом посту по ходу нынешнего сезона Дитера Хеккинга.
«Конечно, плохо, что мы в течение одного сезона работаем с тремя разными специалистами. Но, смотря в будущее, должен сказать, что рад назначению Йонкера. Это отличный специалист, который очень силён в вопросах тактики. И просто он замечательный человек», — цитирует Гомеса интернет-издание Sport1.
В данный момент «волки» с 22 очками занимают 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги.