Mirror написало заметку о львёнке, которого Комбаров арендовал на 5-летие дочери

Популярное английское издание Mirror опубликовало заметку о необычном подарке защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова на пятилетие своей дочери.
24 февраля футболист опубликовал в своём «инстаграме» фото с животным во время празднования дня рождения ребёнка.
«Когда речь идёт о праздновании дня рождения ребёнка, это нормально кого-нибудь нанять для праздника. Специального артиста для развлечений или, быть может, человека на кухню. Но защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отказался от всего традиционного, арендовав льва для своей пятилетней дочери. Да, короля джунглей, одного из самых безжалостных убийц в природе. Правда, это был всего лишь львёнок, а дочь игрока Ульяна смогла попозировать на фотографиях, радостно играя с детёнышем большой кошки», — говорится в заметке издания.
Mirror также отметило, что стоимость аренды льва составляет около 10 тыс. рублей в час, а также критику за поступок футболиста в соцсетях. В конце заметки издание устроило опрос читателей «Привели бы вы льва на день рождения ребёнка?» с вариантами ответа: «Нет» и «Конечно, нет». 66% опрошенных проголосовали за второй вариант.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Инстаграме».