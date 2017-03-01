Жонатас: главное, что «Рубин» победил, а с каким счётом, 1:0 или 6:0, не важно

Нападающий «Рубина» Жонатас, ставший автором победного гола в матче 1/4 финала Кубка России с «Сибирью» (1:0), поделился мнением об игре, прошедшей в Казани.
«Перед игрой мы не думали о том, сколько будет народу, что мы играем 1 марта и какая будет погода. Главное было победить.
Сейчас немного обидно, что арена не была заполнена, болельщиков было немного. И всё-таки главное, что мы победили.
Мы ожидали, что матч будет трудным: из-за погодных условий, из-за поля, трудолюбивого соперника. Думаю, мы вошли в матч уже готовыми ко всем этим условиям, были нацелены на победу. Самое главное, что мы сегодня победили. А с каким счётом мы победили, 1:0 или 6:0, не важно», — цитирует Жонатаса официальный сайт «Рубина».